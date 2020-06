Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Lucas Hernandez bientôt d’accord avec le PSG ? La réponse !

Publié le 23 juin 2020 à 14h15 par T.M.

A la recherche d’un défenseur central pour remplacer Thiago Silva, Leonardo pense à Lucas Hernandez. Mais le défenseur du Bayern Munich est-il si proche que cela de rejoindre le PSG ?

Depuis l’annonce de Leonardo concernant le départ de Thiago Silva à la fin de la saison, la question du successeur du Brésilien fait énormément parler. Et un nom revient avec insistance au PSG : Lucas Hernandez. Arrivé l’été dernier au Bayern Munich, le Français pourrait déjà faire ses valises. Toutefois, comme vous l’a révélé Le 10 Sport ce mardi, cette piste a pris du plomb dans l’aile. En effet, Lucas Hernandez aurait pris des renseignements auprès de son entourage et notamment Didier Deschamps, et le sélectionneur de l’équipe de France lui a conseillé de ne pas quitter la Bavière. De quoi mettre un terme à une possible arrivée au PSG ?

Lucas Hernandez est encore loin du PSG