Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo cible un Brésilien pour remplacer Meunier !

Publié le 23 juin 2020 à 9h15 par A.C. mis à jour le 23 juin 2020 à 10h02

Dodô, latéral droit du Shakhtar Donetsk, a révélé être en discussion avec le Paris Saint-Germain ainsi que le Bayern Munich.

Une page se tourne à droite, avec le départ de Thomas Meunier. Son contrat avec le Paris Saint-Germain se termine le 30 juin et selon nos informations, le Belge devrait se diriger vers le Borussia Dortmund. Mais qui va le remplacer au PSG ? Le 24 mai dernier, nous vous révélions que le PSG s’est renseigné pour Dodô, latéral brésilien du Shakhtar Donetsk. Le prix demandé est de 30M€, alors que le Bayern Munich a de son côté déjà proposé 20M€ au club ukrainien.

Dodô confirme des contacts avec le PSG et le Bayern Munich