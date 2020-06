Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un énorme casse-tête se présente pour Leonardo !

Publié le 23 juin 2020 à 3h00 par G.d.S.S.

Le départ de Thomas Meunier étant imminent, le PSG devra trouver une solution pour le poste de latéral droit la saison prochaine. Mais ce dossier s’annonce déjà très épineux pour Leonardo…

Tout serait réglé pour Thomas Meunier au Borussia Dortmund ! En effet, Sport Bild a annoncé lundi soir que le latéral droit du PSG, qui arrive au terme de son contrat au Parc des Princes, aurait déjà signé un bail de quatre ans avec le club allemand où il va donc venir assurer la succession d’Achraf Hakimi. Le PSG va donc devoir trouver un nouveau profil au poste de latéral droit durant le mercato estival, mais cette mission s’annonce très périlleuse pour Leonardo comme l’a analysé l’ancien gardien du PSG Jérôme Alonzo dans les colonnes du Parisien .

« Tu vas devoir bricoler »