Mercato - PSG : Thomas Meunier aurait signé un contrat !

Publié le 22 juin 2020 à 20h45 par Th.B.

Depuis de longues semaines, Thomas Meunier est annoncé sur le départ vers le Borussia Dortmund. Comme le10sport.com vous l’annonçait en avril dernier, rien n’était encore signé. Un accord aurait cependant été trouvé entre le latéral du PSG et le BvB.

Thomas Meunier dispose d’un contrat courant jusqu’au 30 juin prochain. Son bail ne devrait pas être prolongé puisque la page semblerait tournée entre le PSG et le latéral belge. Le Borussia Dortmund est en lice pour s’attacher les services de Meunier. Certains médias assuraient ces derniers mois qu’un accord avait été trouvé entre les deux parties. Une information erronée selon le10sport.com. On vous révélait en exclusivité le 5 avril dernier Thomas Meunier n’avait rien signé avec le BvB . On vous assurait cependant que Dortmund était la piste la plus chaude à l’époque et elle le serait toujours à ce jour.

Meunier, quatre ans au BvB ?