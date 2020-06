Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un accord proche d'être trouvé pour Lucas Hernandez ?

Publié le 22 juin 2020 à 19h45 par La rédaction mis à jour le 22 juin 2020 à 20h04

Lucas Hernandez fait partie des joueurs convoités par le PSG en vue du prochain mercato. Si le club parisien s’intéresse au défenseur du Bayern Munich, l’intérêt serait réciproque.

Depuis plusieurs semaines, le nom de Lucas Hernandez est régulièrement évoqué du côté du Paris Saint-Germain pour venir renforcer le secteur défensif. Avec le départ officialisé de Thiago Silva il y a quelques jours, les recherches concernant le poste de défenseur central devraient s’activer pour Leonardo. Le directeur sportif parisien aurait fait de Lucas Hernandez une priorité, et les relations seraient plutôt bonnes entre le PSG et le champion du monde, qui ne serait pas insensible au fait de rejoindre Paris. Précédemment nous vous révélions des discussions entre le PSG et le Bayern Munich à propos de Lucas Hernandez.

Un accord PSG - Lucas Hernandez bientôt trouvé ?