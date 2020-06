Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo pourrait rapidement régler un dossier chaud !

Publié le 22 juin 2020 à 19h30 par Thomas Bourseau mis à jour le 22 juin 2020 à 19h32

Alors que son départ était déjà acté en interne, le10sport.com vous ayant révélé en avril qu’aucune proposition pour une prolongation de contrat n’avait été formulée au clan Kurzawa, le latéral gauche du PSG dispose à présent d’une offre entre les mains. Mais pourquoi ce revirement de situation ?

Le dossier Layvin Kurzawa ressemble à des montagnes russes. Au cours de la saison, tout portait à croire que son avenir était déjà scellé. Contractuellement lié au PSG jusqu’au 30 juin prochain, son départ ne faisait aucun doute. En effet, directeur sportif du PSG, Leonardo ne semblait pas compter sur lui pour la suite du projet parisien. D’ailleurs, le10sport.com vous assurait en avril dernier que contrairement aux informations divulguées par Foot Mercato quelques jours plus tôt que Layvin Kurzawa ne disposait d’aucune offre de prolongation de la part du PSG. En effet, le champion de France voulait tourner la page, et cela passait par un départ de son latéral gauche. Une nouvelle doublure était recherchée par Leonardo. Le10sport.com vous dévoilait que le directeur sportif du PSG avait coché les noms de Theo Hernandez, évoluant au Milan AC et d’Alex Telles, sous contrat jusqu’en juin 2021 avec le FC Porto. Néanmoins une bombe à était lâchée par la presse française dimanche.

Une prolongation de Kurzawa, le message de Mbappé…

France Football a pris tout le monde de court en révélant que le PSG aurait approché le clan Kurzawa en lui offrant un contrat de quatre ans. Une signature du Français le lierait donc au club de la capitale jusqu’en juin 2024. Néanmoins, afin de donner son aval, le latéral gauche voudrait voir ses revenus annuels être doublés par le PSG. De quoi compliquer sa prolongation, mais les discussions devraient se poursuivre. D’autant plus que le principal intéressé ne se montrerait pas forcément ouvert à un départ ailleurs qu’à Paris où il semble se sentir à son aise. De plus, pour la reprise de l’entraînement collectif avec ses coéquipiers ce lundi, Layvin Kurzawa a posté un cliché de lui à son arrivée au centre parisien avec le message suivant : deux emojis aux couleurs du PSG et un « back to business » qui signifie : retour aux affaires. Un message qui a entraîné une réponse de Kylian Mbappé : « T’es un vrai » . De quoi confirmer la volonté du joueur de poursuivre au PSG ? Rien ne le prouve, mais le club de la capitale aurait bien changé son fusil d’épaule dans ce dossier et il y aurait une raison précise.

Les plans de Leonardo chamboulés par le Covid-19