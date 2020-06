Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pointé du doigt, Leonardo est déjà sous pression !

Publié le 22 juin 2020 à 17h30 par Bernard Colas

Alors que le mercato estival européen n'a pas encore ouvert ses portes, Leonardo est déjà très attendu. En effet, le directeur sportif du PSG n'est pas parvenu à convaincre Edinson Cavani et Thomas Meunier de disputer la fin de la saison ni à conserver Tanguy Kouassi et Adil Aouchiche. Une première zone de turbulences pour Leonardo depuis son retour au club.

Il y a un an presque jour pour jour, Leonardo revenait au PSG. Un grand retour auquel ne s'attendaient pas les supporters parisiens, et ces derniers ont été unanimes sur le sujet. Après les passages critiqués de Patrick Kluivert et Antero Henrique au club, Leonardo était attendu comme le sauveur pour lancer la deuxième phase du projet QSI dont avait bien besoin le PSG, après plusieurs humiliations européennes. Très vite, Leonardo a imposé sa pâte. L'Italo-brésilien a pris en main le secteur sportif du PSG, au point de faire oublier Nasser Al-Khelaïfi, et n'a fait de cadeau à personne alors que les stars du club étaient habituées à quelques privilèges. Neymar en a ainsi fait les frais malgré son forcing pour rejoindre le FC Barcelone. En parallèle, Leonardo a réalisé quelques coups intéressants sur le marché, en récupérant notamment Mauro Icardi sous la forme d'un prêt gratuit. Mais une année plus tard, force est de constater que Leonardo traverse une période très difficile au PSG.

Leonardo incapable de conserver Cavani et Meunier

Malgré des discussions pour prolonger son bail, Thiago Silva quittera le PSG à l'issue de son contrat faute d'accord. Il en sera de même pour Edinson Cavani et Thomas Meunier comme l'a récemment annoncé Leonardo dans le JDD , mais ce dernier avait affiché le souhait de conserver le groupe inchangé pour la Ligue des Champions. « L'idée c'est de poursuivre la compétition avec eux jusque fin août. (…) On va essayer de garder tout le groupe pour la Ligue des champions. J'avoue que c'est un peu l'inconnu », avouait-il avec une certaine crainte. Mais le Leonardo habile et stratège n'est pas parvenu à ses fins avec Edinson Cavani et Thomas Meunier. Les deux joueurs ont refusé de continuer quelques semaines de plus avec le PSG, et Thomas Tuchel va donc se retrouver avec un groupe amoindri pour disputer la suite de la Ligue des Champions. Un échec qui serait à mettre au crédit de Leonardo, surtout dans le dossier Cavani. « Il y a deux ou trois choses qui sont entrées en compte , explique Arnaud Hermant, journaliste de L'Équipe , sur Europe 1 concernant le départ surprenant de l'Uruguayen, pourtant très attaché au PSG. Il se serait bien vu prolonger un an ou deux, il a été contrarié que ça n’aboutisse pas. Il y a les déclarations de Leonardo dans le JDD qui disait que c’était la fin d’un cycle, qu’il fallait tourner la page, ça il ne l’a pas très bien pris ».

Leonardo secoué pendant la crise du coronavirus

Autre échec de taille pour Leonardo, la gestion des cas Aouchiche et Kouassi. Alors que le club était conscient de la situation contractuelle de ses deux titis, le milieu et le défenseur ont régulièrement été mis à disposition de Thomas Tuchel, surtout Kouassi (15 matches), permettant alors aux écuries de remarquer leur talent. Malgré de longues négociations avec les joueurs et leur entourage pour la signature d'un premier contrat professionnel au PSG, Leonardo s'apprête ainsi à dire adieu à Tanguy Kouassi et Adil Aouchiche. Et là aussi, le directeur sportif n'échappe pas aux critiques. « C’est un échec pour lui qui a pris le leadership dans les relations avec les joueurs. Ce qui est le rôle d’un directeur sportif en général », estimait récemment Jérôme Rothen sur RMC . L'ancien numéro 25 du PSG n'hésite d'ailleurs pas à souligner également la responsabilité de Leonardo dans l'échec des négociations pour la diminution des salaires des joueurs en cette période de crise liée au coronavirus, là où plusieurs mastodontes européens (Juventus, Real Madrid, FC Barcelone) sont parvenus à un accord en quelques semaines. « C’est un échec après celui de la négociation sur la baisse des salaires. C’est réel, c’était sa mission et les joueurs n’ont pas accepté ce que Leonardo a demandé comme effort. Tout le monde a dit “Ah! Leonardo revient, les valeurs du club, l’institution”… de grandes phrases. Et bien il y a eu l’échec sur les négociations sur les salaires. Les joueurs font comme ils veulent et n’écoutent pas forcément Leonardo ».

Et maintenant ?