Mercato - PSG : Cavani absent, Mbappé félicite Kurzawa pour sa présence !

Publié le 22 juin 2020 à 22h15 par B.C.

Promis à un départ, Layvin Kurzawa pourrait finalement prolonger son contrat au PSG au-delà de deux mois. Le latéral gauche était donc présent au Camp des Loges pour la reprise ce lundi, l'occasion pour Kylian Mbappé de le féliciter.

Finalement, tout ne se déroule pas comme prévu pour Leonardo. S'il a récemment annoncé les départs des joueurs arrivant en fin de contrat, le directeur sportif du PSG comptait néanmoins sur eux pour disputer l'issue de la saison. Cependant, tout le monde n'en a pas décidé ainsi. Edinson Cavani et Thomas Meunier ont choisi de quitter le club de la capitale après le 30 juin prochain, et ne prolongeront donc pas leur bail de deux mois pour la Ligue des Champions. De son côté, Layvin Kurzawa a décidé de rester et devrait donc rester deux mois de plus au PSG, avant même éventuellement de prolonger un peu plus longtemps.

Quand Mbappé félicite Kurzawa

Ainsi, l'international français était au Camp des Loges ce lundi pour la reprise. L'occasion pour lui de retrouver ses coéquipiers et d'effectuer des tests de dépistage du coronavirus, pour le plus grand bonheur de Kylian Mbappé. « Tu es un vrai » a posté le natif de Bondy sur Twitter , en réponse à une publication de Kurzawa. « Juste heureux d'être de retour à la maison mon pote », lui a alors répondu le latéral gauche. Une sortie qui n'est peut-être pas si anodine, au moment où le vestiaire du PSG n'aurait pas digéré la décision d'Edinson Cavani, proche du départ et absent ce lundi.