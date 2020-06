Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Cette vieille piste de Zubizarreta qui n'oublie pas l'OM !

Publié le 24 juin 2020 à 0h15 par La rédaction

Pisté par l’OM lors des dernières périodes de mercato, Diadié Samassekou (24 ans) s'est prononcé sur le club marseillais et sur la Ligue 1.

Annoncé dans les petits papiers de l’Olympique de Marseille lors des dernières périodes de transferts, Diadié Samassekou (24 ans) a finalement quitté le Red Bull Salzbourg en 2019 pour rejoindre Hoffenheim en Bundesliga. Après des bonnes performances avec le club autrichien en championnat et en coupes d’Europe, le milieu de terrain suscitait l’intérêt de nombreux clubs européens. L’AS Monaco, le RB Leipzig et le Borussia Dortmund suivaient de près l’international malien (9 sélections). Cependant, Diadé Samassekou n'a jamais caché son attirance pour l'OM...

« C’est une grande équipe »