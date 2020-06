Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Un club de Ligue 1 fait une annonce pour Bouanga !

Publié le 23 juin 2020 à 23h30 par La rédaction

Nouveau directeur sportif du Stade Rennais, Florian Maurice a confirmé l’intérêt du club Breton pour l’attaquant des Verts Denis Bouanga (25 ans).

Denis Bouanga (25 ans) a brillé la saison dernière sous les couleurs de l’AS Saint-Etienne. Auteur de 10 buts en 26 rencontres de championnat, l’ailier s’est mis les supporters des Verts dans la poche et son entraîneur Claude Puel lui a accordé sa confiance en le mettant au centre de son projet. Mais d’autres clubs sont intéressés par le Gabonais. À l’image du Betis Séville ou du LOSC. Et comme le10sport.com vous l’avait révélé en exclusivité, Everton a également coché le nom de l’attaquant de l’ASSE. Toujours selon nos informations, le Stade Rennais, qui pourrait disputer la prochaine Ligue des Champions, est passé à l'action l’ancien Nîmois avec une offre de 12M€. Et le club breton ne cache pas son intérêt pour l'international gabonais…

Florian Maurice confirme la piste Bouanga