Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Une grande menace se confirme pour l’avenir de Thauvin !

Publié le 24 juin 2020 à 4h15 par A.M.

En fin de contrat en juin 2021, Florian Thauvin ne devrait pas être vendu cet été ce qui renforce l'idée d'un départ libre dans un an à l'issue de son bail.

« Pendant 4 ans, il y a eu la volonté d’investir massivement. On a pas tout fait bien, mais il il y a aussi des succès. Le club est revenu au plus haut niveau du football français. Après 3 années, on retrouve la Ligue des Champions. On aura Thauvin Mandanda et Payet la saison prochaine ? Bien sûr. Notre volonté est de rester le pus compétitif possible, mais sur une base économique pérenne ». Au micro d' Europe 1 , Jacques-Henri Eyraud a confirmé que Florian Thauvin ne serait pas vendu cet été. Sous contrat jusqu'en juin 2021, le Champion du monde ne devrait pas non plus prolonger son bail ce qui ne laisse plus beaucoup d'options pour son futur.

Un départ libre se confirme pour Thauvin

Ainsi, comme le10sport.com vous le révélait dès le 9 mars dernier, l'hypothèse d'un départ libre de Florian Thauvin prend de l'épaisseur. Et pour cause, l'OM est dans l’incapacité financière d'offrir une prolongation à son joueur qui de toute façon n'a pas l'intention de partir cet été alors que le club phocéen disputera la Ligue des Champions la saison prochaine. Par conséquent, l'issue la plus probable pour l'avenir de Florian Thauvin est un départ libre dans un an.