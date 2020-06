Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une opportunité se confirme pour Leonardo !

Publié le 24 juin 2020 à 3h30 par A.M.

En quête du successeur de Thomas Meunier, le PSG s'est renseigné sur Dodô comme Le 10 Sport vous le révélait. Et le latéral droit du Shakhtar confirme d'ailleurs l'intérêt parisien.

Comme révélé en exclusivité par le10sport.com le 24 mai, le Paris Saint-Germain s'est renseigné sur Dodô. En quête d'un latéral droit pour remplacer Thomas Meunier qui devrait s'engager avec le Borussia Dortmund alors que son contrat au PSG arrive à son terme le 30 juin. Du haut de ses 21 ans, le joueur du Shakhtar est estimé à 30M€ et le Bayern Munich, qui voit le prêt d'Alvaro Odriozola prendre fin, s'est également positionné. Interrogé sur son avenir, Dodô a d'ailleurs confirmé l'intérêt des deux clubs.

«Ce serait super de rejoindre un d’eux»