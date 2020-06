Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Eyraud tient «l’homme idéal» pour remplacer Zubizarreta !

Publié le 24 juin 2020 à 3h15 par A.M.

Ancien dirigeant du FC Barcelone, Pep Segura fait partie des noms cités afin d'occuper le poste de head of football de l'OM. Et visiblement, il semble correspondre au profil recherché.

Depuis le départ d'Andoni Zubizarreta il y a plus d'un mois, l'Olympique de Marseille est en quête d'un nouveau patron de son secteur sportif qui aura un rôle élargi à un poste de head of football. Dans cette optique, plusieurs profils ont circulé comme celui d'Olivier Létang. Mais ces derniers jours, le nom de Pep Segura revient avec instance. Et à en croire un recruteur espagnol, l'ancien directeur du football du FC Barcelone est l'homme de la situation.

«C'est un immense bosseur, très structuré»