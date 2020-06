Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Qui doit recruter Leonardo pour remplacer Meunier ?

Publié le 24 juin 2020 à 8h00 par La rédaction

Avec le départ attendu de Thomas Meunier, qui s'engager avec le Borussia Dortmund, le PSG est dans l'obligation de dénicher un nouveau latéral droit. Mais alors que plusieurs noms circulent, sur quel joueur doit se positionner Leonardo ?

Cet été, l'un des chantiers de Leonardo concernera le poste de latéral droit. Et pour cause, en fin de contrat le 30 juin, Thomas Meunier va quitter le PSG cet été et probablement s'engager avec le Borussia Dortmund. Par conséquent, Thomas Tuchel n'a plus que Colin Dagba comme spécialiste du poste. Thilo Kehrer peut certes dépanner dans le couloir droit de la défense, mais ce n'est pas son poste de prédilection, l'Allemand étant défenseur central de formation. Par conséquent, Leonardo va devoir dénicher au moins un nouveau latéral droit cet été. Plusieurs noms circulent dans cette optique, mais quel doit être l'heureux élu ?

La quête d'un latéral droit n'est pas facile