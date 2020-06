Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ndombele, Zaha… Pini Zahavi pourrait faire le bonheur du PSG cet été !

Publié le 24 juin 2020 à 16h30 par T.M.

En 2017, le PSG avait bénéficié de l’aide de Pini Zahavi pour réaliser le transfert de Neymar. Depuis, l’agent israélien reste très proche du club de la capitale et cet été, il pourrait à nouveau faire le bonheur de Leonardo et du club de la capitale.

Un nouveau nom s’est ajouté à la liste des cibles du PSG pour cet été : Tanguy Ndombele. A la recherche d’un renfort dans l’entrejeu, Leonardo travaille déjà actuellement sur les dossiers Sergej Milinkovic-Savic et Ismaël Bennacer, mais voilà qu’une opportunité se présenterait avec le joueur de Tottenham. En effet, le Français serait en guerre avec José Mourinho et lui aurait fait savoir qu’il ne voulait plus jouer sous ses ordres. Un an après son arrivée chez les Spurs, Ndombele pourrait donc déjà faire ses valises et le PSG serait donc au rendez-vous, un dossier qui tiendrait notamment à coeur à Thomas Tuchel. Et alors que les Parisiens devraient faire avec la concurrence du FC Barcelone et du Bayern Munich, Leonardo pourrait avoir un atout dans sa manche : Pini Zahavi.

Un atout de taille pour Ndombele

Ce mercredi, ESPN confirme l’intérêt du PSG pour Tanguy Ndombele. Et alors que le club de la capitale ne devrait pas pouvoir dépenser 60-70M€ pour le joueur de Tottenham, un prêt avec option d’achat pourrait être envisagé. Et pour mener à bien cette opération avec la direction des Spurs, notamment l’intransigeant président Daniel Levy, Leonardo pourra s’appuyer sur Pini Zahavi. Ce dernier, très proche du directeur sportif du PSG, avait été à l’origine du transfert de Ndombele de l’OL vers Tottenham l’été dernier. Ainsi, selon le média britannique, il ne ferait aucun doute que l’Israélien devrait encore être au coeur de l’opération en cas de départ du joueur de José Mourinho. Une aubaine pour le PSG ?

Zaha grâce à Zahavi ?

Et cet été, Tanguy Ndombele pourrait ne pas être le seul joueur à rejoindre le PSG grâce à Pini Zahavi. En effet, l’agent israélien pourrait aussi débloquer l’arrivée de Wilfried Zaha, actuel attaquant de Crystal Palace. Ces derniers jours, le nom de l’Ivoirien a été associé à plusieurs reprises au club de la capitale. Ainsi, comme vous l’a révélé Le 10 Sport, cet intérêt du PSG est bien réel et les bonnes relations entre la direction parisienne et Zahavi pourraient faciliter cette possible arrivée de Zaha. Un dossier qui est toutefois très onéreux puisque les Eagles réclameraient 90M€.