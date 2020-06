Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo déjà passé à la vitesse supérieure pour Ndombele ?

Publié le 24 juin 2020 à 13h45 par A.C.

Leonardo semble avoir fait le premier pas pour Tanguy Ndombele, milieu de Tottenham souvent lié au Paris Saint-Germain ces dernières années.

Une saison et puis s’en va ? Arrivé à Tottenham pour la modique somme de 60M€, Tanguy Ndombele n’a pas vraiment apporté satisfaction. La relation avec José Mourinho ne serait d’ailleurs pas des meilleures. Téléfoot a même annoncé que Ndombele aurait expliqué à son coach vouloir partir, puisqu’il n’est plus prêt à jouer sous ses ordres. Ce mercredi, L’Équipe a ainsi expliqué que le Paris Saint-Germain n’aurait pas oublié l’ancien de l’Olympique Lyonnais. La priorité actuelle de Leonardo est en effet de recruter un, ou plusieurs milieux de terrain.

Des contacts entre le PSG et Ndombele