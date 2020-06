Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La mise au point de Mourinho pour Tanguy Ndombele !

Publié le 24 juin 2020 à 11h15 par T.M.

En froid avec José Mourinho, Tanguy Ndombele souhaiterait quitter Tottenham cet été. De quoi faire réagir le Special One.

Ce mercredi, le cas Tanguy Ndombele anime la presse. Après seulement un an du côté de Tottenham, le milieu de terrain français souhaiterait déjà quitter Londres et les Spurs. Le FC Barcelone et le PSG seraient notamment à la lutte pour récupérer Ndombele, souhaitant ainsi profiter des frictions entre le joueur de 23 ans et José Mourinho pour se renforcer dans l’entrejeu. En effet, comme l’a expliqué Julien Maynard, journaliste pour Téléfoot , ce mardi, cela serait très tendu entre les deux hommes au point même que Ndombele ait annoncé à Mourinho qu’il ne souhaitait plus jouer sous ses ordres.

« Il n’y a rien »