Mercato - PSG : Ce joueur en fin de contrat est fixé depuis un moment…

24 juin 2020

Depuis quelques heures, le dossier Thomas Meunier aurait trouvé son épilogue grâce à la signature d’un contrat avec le Borussia Dortmund. Néanmoins, un accord aurait déjà été convenu depuis plusieurs semaines entre le BvB et le latéral du PSG.

Au fil de la saison, en témoignait l’absence d’offre de la direction du PSG pour une prolongation, Thomas Meunier s’est rapidement fait une raison pour son avenir. Contractuellement lié au club de la capitale jusqu’au 30 juin prochain, il savait qu'il ne signerait pas de nouveau contrat. Ainsi, l’international belge aurait pris les devants et se serait entretenu avec le Borussia Dortmund depuis plusieurs mois. D’autres clubs, comme Tottenham, semblent avoir tenté de le recruter, mais le latéral gauche du PSG aurait rapidement tranché pour son avenir.

« Ils ont bouclé ce dossier il y a quelques semaines »