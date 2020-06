Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Cet été, ça ne sera pas la grande braderie à l’OM !

Publié le 24 juin 2020 à 4h45 par T.M.

Malgré la situation financière actuelle de l’OM, Jacques-Henri Eyraud l’assure, il ne faut pas s’attendre à une grande vague de départs cet été.

A son arrivée à la tête de l’OM, Frank McCourt avait de grandes ambitions. Aujourd’hui, les résultats ne sont pas du coup ceux escomptés à la fois sur le plan sportif, mais aussi financier. Dans le collimateur du fair-play financier, le club phocéen vient d’ailleurs d’être sanctionné par l’UEFA. Une menace qui reste toutefois présente étant donné le déficit budgétaire de l’OM qui atteindrait les 100M€. Il faut donc rapidement inverser la tendance et pour cela, Jacques-Henri Eyraud compterait récupérer près de 60M€ à l’occasion de ce mercato estival. La question est alors de savoir qui sera vendu. Si certains s’inquiètent, le président de l’OM a voulu rassurer les fans.

« Il n’y a pas de soldes à l’OM »