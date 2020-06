Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Encore un nouveau prix fixé pour Thauvin ?

Publié le 23 juin 2020 à 23h45 par La rédaction

Alors que Jacques-Henri Eyraud serait enclin à accepter une somme de 20M€ pour lâcher son attaquant vedette Florian Thauvin, un autre prix pourrait être envisagé.

L’avenir de Florian Thauvin s’écrira-t-il loin de Marseille ? En fin de contrat dans un an, l’international français n’a toujours pas prolongé avec l’OM et il pourrait partir librement l’année prochaine. Un coup dur pour Eyraud qui pourrait décider de le vendre dès cet été pour récupérer un peu de liquidité dans un contexte où l’OM est en difficulté financièrement. L'Equipe révélait récemment que Eyraud envisageait de céder son attaquant contre une offre de 20M€. Une offre dérisoire pour Thauvin qui ne semble pas vouloir quitter l’OM qui est de retour en Ligue des Champions. Une estimation revue à la baisse pour un joueur qu était estimé à plus de 80M€ par le président olympien il y a encore deux ans. Mais une nouvelle estimation est avancée pour l'international tricolore.

Thauvin évalué à 27M€