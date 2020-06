Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Premier couac pour cette piste offensive ?

Publié le 23 juin 2020 à 22h30 par La rédaction

En quête d'éléments pour renforcer son animation offensive, l’ASSE aurait ciblé Vincent Aboubakar. Une piste loin d'être facile à boucler pour le club stéphanois.

Après une saison difficile, l’ASSE veut repartir sur une nouvelle dynamique en renouvelant son effectif. En effet, Claude Puel, l'entraîneur de l’ASSE, souhaiterait renouveler en profondeur l'effectif et attirer des joueurs prometteurs. Pour encadrer ses jeunes et renforcer son animation offensive, l’ASSE aurait coché le nom de Vincent Aboubakar, attaquant du FC Porto. L’ancien buteur de Lorient n’est pas inconnu de la cellule de recrutement stéphanoise car les Verts avaient voulu s’offrir l’attaquant dans les toutes dernières heures du mercato hivernal. Sans succès. Malgré cet échec, Claude Puel voudrait retenter sa chance au cours du mercato estival mais un gros problème pourrait compromettre l’issue du dossier.

L'ASSE en difficulté pour Aboubakar ?