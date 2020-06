Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Un attaquant brésilien confirme une énorme offensive du Barça !

Publié le 24 juin 2020 à 1h30 par La rédaction

L’attaquant d’Everton Richarlison (23 ans) a confirmé que le FC Barcelone avait tenté de le recruter l’hiver dernier mais le Brésilien ne voulait pas quitter l’Angleterre.

Arrivé du côté d’Everton pour environ 40M€ en 2018 en provenance de Watford, Richarlison (23 ans) ne cesse d’impressionner l’Europe. Auteur de 26 réalisations depuis son arrivée chez les Toffees , le Brésilien franchit les étapes et s’impose dans la sélection brésilienne, avec laquelle il a joué 19 rencontres (6 buts). Les performances de Richarlison ne sont pas passées à côté des cadors européens. Le Brésilien s’est lui-même prononcé à ce sujet…

Le Barça avait fait une offre à Everton pour Richarlison