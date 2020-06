Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Eyraud pourrait accepter une offre dérisoire pour Thauvin !

Publié le 21 juin 2020 à 8h30 par A.M.

Contraint de vendre cet été afin d'équilibrer ses comptes, l'Olympique de Marseille pourrait bien se résoudre à laisser filer Florian Thauvin pour une offre bien inférieure à celle attendue initialement.

La situation de l'Olympique de Marseille est délicate. Bien que le fair-play financier ait décidé de ne pas exclure le club phocéen de la Ligue des Champions, une amende de 3M€ assortie d'un retrait de 15% des futures recettes européennes, soit au moins 6M€. Par les temps qui courent ce n'est pas anodin pour l'OM. Par conséquent, il est toujours question de ventes sur la Canebière. Et alors que personne ne semble épargné par la situation au sein de l'effectif d'André Villas-Boas, Florian Thauvin pourrait bien partir pour une somme bien inférieure à sa valeur estimée il y a encore quelques mois.

Thauvin vendu pour moins de 20M€ ?