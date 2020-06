Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Houssem Aouar aurait choisi son prochain club !

Publié le 21 juin 2020 à 0h45 par B.C.

Annoncé sur le départ à l'OL, Houssem Aouar se retrouve dans le viseur de la Juventus, de Manchester City mais également du PSG comme vous l'a révélé le 10 Sport. Et la pépite lyonnaise aurait déjà fait un choix pour son avenir.

Avec cette crise du coronavirus et l'absence des revenus liées à la prochaine Ligue des Champions, l'OL ne devrait pas retenir Houssem Aouar cet été. Le milieu de 21 ans dispose en effet d'une belle cote sur le marché, et plusieurs clubs prestigieux s'intéressent à lui. Outre la Juventus et Manchester City, le PSG suit également la situation d'Aouar comme vous l'avait révélé le 10 Sport en janvier dernier. Ce dossier ne serait toutefois pas une priorité aux yeux de Leonardo, et cela tombe plutôt bien puisqu'Aouar aurait d'autres plans pour son avenir.

Aouar viserait la Juventus