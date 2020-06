Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Kalidou Koulibaly hors d'atteinte pour Leonardo ?

Publié le 20 juin 2020 à 21h15 par La rédaction

Avec le départ de Thiago Silva le recrutement d’un défenseur central semble plus que jamais d’actualité au PSG. Néanmoins, l'option Kalidou Koulibaly devrait se compliquer pour Leonardo.

Le PSG chercherait un défenseur central pour la saison prochaine. Alors que les pistes menant à Gabriel ou Kalidou Koulibaly laissaient penser que le club de la capitale était à la recherche d’un renfort dans ce secteur de jeu, le départ annoncé de Thiago Silva vient confirmer cette impression. Parmi les noms évoqués figure donc celui du Sénégalais. Le défenseur central du Napoli pourrait quitter son club cet été. Toutefois, le dossier Koulibaly serait compliqué.

De Laurentis fixe un prix très élevé pour Koulibaly