Mercato - PSG : Deschamps vient plomber un dossier chaud de Leonardo !

Publié le 24 juin 2020 à 5h15 par T.M.

Après Mauro Icardi, Leonardo s’attaque désormais aux autres gros chantiers au PSG. Des travaux qui pourraient toutefois être compliqués à cause d’un certain Didier Deschamps.

La saison prochaine, une page va se tourner au PSG. En effet, Leonardo l’a annoncé, Thiago Silva ne sera pas prolongé, lui qui est actuellement en fin de contrat. Après 8 ans de bons et loyaux services, le Brésilien va donc prochainement prendre la porte. Le club de la capitale va ainsi perdre son capitaine, mais surtout l’un de ses maillons forts en défense centrale. Il va donc falloir oublier Thiago Silva et pour cela, Leonardo aurait l’intention de frapper fort, ciblant notamment Lucas Hernandez. Après seulement un an au Bayern Munich, le Français pourrait déjà aller voir ailleurs, à moins que ce dossier ne rencontre finalement certaines difficultés…

Deschamps intervient !

Alors que Lucas Hernandez ne se sentirait pas forcément bien au Bayern Munich, une arrivée au PSG pourrait donc être une bonne nouvelle. Toutefois, le Français pourrait finalement machine arrière et Didier Deschamps ne serait pas étranger à cela. En effet, selon les informations du 10 Sport, le défenseur bavarois a demandé des conseils auprès de son entourage pour son avenir et le sélectionneur de l’équipe de France a lui aussi été sollicité. Partir ou ne pas partir ? Deschamps a expliqué à Lucas Hernandez qu’il ferait mieux de rester au Bayern Munich. Une intervention qui pourrai bien plomber les plans de Leonardo.