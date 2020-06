Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Lucas Hernandez ferait machine arrière pour le PSG !

Publié le 23 juin 2020 à 16h45 par T.M.

Annoncé comme l’une des priorités du PSG pour remplacer Thiago Silva, Lucas Hernandez pourrait finalement bel et bien rester au Bayern Munich. Explications.

Un an seulement après son arrivée au Bayern Munich, Lucas Hernandez pourrait déjà faire ses valises. Miné par les blessures, le Français ne se sentirait pas si heureux que cela en Bavière. Un départ était donc dernièrement à l’ordre du jour et cette opportunité avait notamment été cochée par le PSG. En effet, à la recherche du successeur de Thiago Silva, Leonardo apprécie le profil du champion du monde. Ces derniers jours, de grosses avancées avaient été annoncées, mais ce mardi, Le 10 Sport vous a expliqué que cette arrivée de Lucas Hernandez au PSG n’est plus si chaude que cela. En effet, après avoir pris des renseignements auprès de son entourage et de Didier Deschamps notamment, le joueur de 24 ans s’est vu conseiller de rester au Bayern Munich.

Lucas Hernandez veut rester !