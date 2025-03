Transfert de Verratti : Le secret caché du PSG...

Thomas Bourseau

Le Paris Saint-Germain a compté pendant plus d'une décennie Marco Verratti en ses rangs. Au moment de la nomination de Luis Enrique en juillet 2023, le joueur qui était à l'époque le plus titré de l'histoire du club, dépassé depuis par Marquinhos, a été amené à aller voir ailleurs. Claude Makélélé en a dévoilé la raison pour le média Carré.

Marco Verratti a débarqué au PSG à l'été 2012, à seulement 19 ans. Propulsé de Serie B du côté de Pescara au club passé sous pavillon qatari un an plus tôt dans l'effectif de Carlo Ancelotti, l'Italien a intégré un milieu de terrain à trois avec Thiago Motta et Blaise Matuidi. De quoi lui permettre d'effectuer une belle progression au fil des années.

«Il a sorti Verratti parce qu'il n'y avait plus cette étincelle»

Et ce, jusqu'à ne plus progresser d'après Claude Makélélé qui l'a lancé au PSG avec Carlo Ancelotti en 2012. L'ancien joueur du PSG s'est confié au média Carré ces dernières heures afin de révéler la raison du transfert de Marco Verratti pour Al-Arabi à l'été 2023 à l'arrivée de Luis Enrique : une progression impossible.

« Je pense qu'il a sorti Verratti parce qu'il n'y avait plus cette étincelle. Il ne progressait plus. Il faisait progresser les autres. Ils sont arrivés à un niveau de performance, de qualité technique, tactique, mais lui ne progressait plus, il était en avance sur tout le monde. Il y a des joueurs qui sont nés en avance sur tout le monde. A partir du moment où il n'a plus ce cadre, il se perd tout simplement ».

«Il le vit bien, tant mieux»

Le Paris Saint-Germain a mis un terme à une collaboration fructueuse de 11 saisons avec Marco Verratti en 2023. Et Claude Makélélé révèle avoir discuté avec le principal intéressé au moment de son départ.

« S'il a bien fait de partir ? Il le vit bien, tant mieux. Parce que je lui ai posé la question. Moi je le vis mal. J'étais à la base du triangle qu'on formait parce que (Carlo) Ancelotti me tannait pour que vous fassiez ce triangle. J'ai dit que pour moi tu devais être au moins Ballon d'or. Il a été donné à un milieu de terrain de Manchester City, cela aurait à un mec comme toi que j'aurais voulu (ndlr qu'on le donne). Ca m'a fait mal (ndlr son départ) parce que c'est un joueur exceptionnel ». Pas de regrets pour Verratti, mais quelques-uns chez Makélélé...