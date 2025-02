Verratti : L’OM a trouvé sa nouvelle star !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Examen réussi pour Ismaël Bennacer. En l'espace de quelques minutes face à Angers, le milieu de terrain a montré qu'il pouvait être la nouvelle plaque tournante de l'OM. Celui par lequel tout passe. Ancien international polonais, Ludovic Obraniak le compare instinctivement à Marco Verratti, dont l'influence au PSG a été immense.

Les motifs de satisfaction sont nombreux pour Roberto de Zerbi. Au-delà de la victoire face à Angers (2-0) qui lui permet de conforter sa place de dauphin du PSG, le coach de l'OM a vu certaines recrues se distinguer. Arrivé en provenance de Rennes, Amine Gouiri a dévoilé son touché de balle doux comme la saison, et Ismaël Bennacer a déjà montré qu’il pouvait être l’animateur de cette équipe au milieu de terrain. « On a l'impression qu'il jouait avec nous depuis deux ou trois ans alors qu'il est arrivé il y a trois jours » a confié De Zerbi au sujet de l’international algérien, qui a touché un nombre incalculable de ballon, 117 pour être exact.

Rabiot valide l'arrivée de Bennacer à l'OM ! 💪 Un duo prometteur qui pourrait changer la donne cette saison.

« On va avoir une plus-value claire »

Après la rencontre, les commentaires étaient donc plutôt positifs. « C’est peut-être pour la saison prochaine qu’il y a eu ce mercato. Mais il sert dès aujourd’hui. On parlait de faire la différence techniquement, et tout ce qu’a fait Bennacer en première mi-temps sur ses petites passes au-dessus de la défense… En termes de coups de pied arrêtés, de passes, on va avoir une plus-value claire » a déclaré Florent Gautreau sur RMC.

L'OM a attiré un profil à la Verratti

Sur La Chaîne L’Equipe, Ludovic Obraniak a souligné la comparaison avec un certain Marco Verratti. « Alors les ballons récupérés, l’importance dans l’organisation… On a tout de suite vu que l’OM avait trouvé son Verratti, c’est à dire son leader technique de sa première relance. Ils ont les deux tauliers (Rabiot et Höjbjerg) et le leader technique qui va ressortir les ballons. La petite passe par-dessus est très veratienne. Ça m’a sauté aux yeux » a lâché l’ancien international polonais.