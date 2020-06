Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Daniel Riolo fait passer un message à Edinson Cavani !

Publié le 24 juin 2020 à 3h00 par G.d.S.S.

Alors qu’Edinson Cavani s’apprête à quitter le PSG, Daniel Riolo estime que le buteur uruguayen va devoir très rapidement s’expliquer sur les raisons de ce choix.

En fin de contrat avec le PSG et alors que Leonardo aurait tenté de rouvrir le dialogue pour le conserver, Edinson Cavani a finalement décidé de claquer la porte du Parc des Princes cet été. Le buteur uruguayen va donc pouvoir s’engager librement avec le club de son choix, et sa très belle aventure au PSG est sur le point de toucher à sa fin. Mais selon Daniel Riolo, qui a évoqué le sujet Cavani sur RMC Sport , l’ancien joueur de Naples va devoir rapidement sortir du silence par respect pour les supporters parisiens.

« Je veux son interview »