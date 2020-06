Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Neymar est déjà fixé pour son mercato estival 2020 !

Publié le 24 juin 2020 à 2h00 par G.d.S.S.

Alors que la possibilité d’un échange avec Antoine Griezmann a longtemps été évoquée pour Neymar, l’attaquant brésilien semble finalement parti pour rester au PSG puisque son homologue français ne bougera pas de Barcelone.

En grande difficulté depuis son arrivée au FC Barcelone à l’été 2019, Antoine Griezmann peine à retrouver son meilleur niveau, lui qui évolue notamment dans l’ombre de Lionel Messi. D’ailleurs ces dernières semaines, alors que l’intérêt du Barça pour Neymar serait toujours aussi vif, il a été question d’un possible échange entre l’attaquant brésilien du PSG et Griezmann. Mais la tendance paraît désormais très claire dans ce dossier…

Griezmann ne bougera pas, donc Neymar non plus