Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Cette donnée essentielle dans le dossier Griezmann

Publié le 23 juin 2020 à 21h30 par La rédaction

Antoine Griezmann n’entend pas quitter Barcelone cet été. Mais tout n’est pas si simple pour le Français. Analyse.

Dans son édition du jour, le quotidien L’Equipe fait le point sur l’avenir d’Antoine Griezmann. Et le quotidien sportif confirme qu’au sein du clan Griezmann, on certifie que le joueur n’aurait absolument l’intention de quitter Barcelone cet été et qu’il restait déterminé à s’imposer au sein du club catalan. Mais dans le même temps, le média glisse une confidence d’un dirigeant blaugrana qui laisse entendre qu’au sein du club catalan, on raisonne bien différemment… « On a recruté Antoine pour être décisif dans les grands rendez-vous, pas dans les petits matches », indique cette source interne.

Le message du FC Barcelone…

Très clairement, le FC Barcelone n’exclut pas une vente de son attaquant international français, bien au contraire. Et ce d’autant plus qu’avec le coût financier de son salaire, ajouté à ce que son transfert pourrait rapporter au club, sa vente pourrait débloquer une partie du recrutement… Entre les lignes, le message est clair : on a bien entendu la volonté de Griezmann de rester. A lui de nous montrer dans les prochaines semaines qu’il répond sur le terrain avec les grands matches qui se profilent.