Mercato - PSG : Neymar, un rêve inaccessible pour le Barça ?

La presse espagnole a relancé les spéculations autour d’une arrivée de Neymar au FC Barcelone. Mais un tel transfert est-il réalisable ?

C’est reparti de plus belle. Après avoir inutilement passé l’été 2019 à attendre si Neymar allait enfin quitter le Paris Saint-Germain pour le FC Barcelone, ce feuilleton pourrait reprendre. Plusieurs médias catalans comme Sport et Mundo Deportivo ont en effet parlé encore récemment de l’envie commune de Neymar et du Barça, de se retrouver. Pourtant, les relations entre les deux camps ne semblent pas idylliques. La star du PSG a en effet été condamnée à verser 6,7M€ à son ancien club, concernant l’affaire des primes impayées qu’il réclamait au Barça depuis son départ. Neymar compte faire appel, mais cela montre à quel point le courant ne passe pas vraiment entre le numéro 10 du PSG et ses anciens dirigeants, le président Josep Maria Bartomeu en premier.

Le Barça n’a pas les moyens pour s’offrir Neymar

S’il n’y avait que cela, les choses pourraient s’arranger assez facilement. Le véritable problème, c’est que le FC Barcelone fait face au même obstacle que l’été dernier, pour Neymar : le club n’a pas les moyens de de l’offrir. La situation a été résumée en un seul tweet par Marcelo Bechler, récemment. Le journaliste d’ Esporte Interativo a en effet expliqué que le Barça n’a pas d’argent pour payer le transfert de Neymar. Il suffit d’ailleurs de voir ce qu’il se passe avec Lautaro Martinez. Annoncé comme la grande priorité du club catalan, l’attaquant de l’Inter a une clause de 111M€. Pourtant, à l’heure actuelle, le Barça n’a offert que 70M€ maximum, avec l’échange de Junior Firpo. S’ils n’arrivent pas à payer 111M€, comme les Barcelonais peuvent ne serait-ce qu’imaginer pouvoir arracher Neymar au Paris Saint-Germain ?

