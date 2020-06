Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Neymar a tenté une manœuvre qui aurait pu tout changer pour Leonardo !

Publié le 23 juin 2020 à 14h30 par G.d.S.S.

Alors qu’Edinson Cavani va quitter librement le PSG cet été, plusieurs joueurs du vestiaire auraient tenté de s’emparer du dossier en voulant convaincre le buteur uruguayen de prolonger l’aventure au Parc des Princes, Neymar y compris. Mais rien n’y a fait…

Ce n’est plus un secret pour personne, Edinson Cavani arrive au terme de son contrat avec le PSG, et le Matador a d’ores et déjà décidé de quitter librement le Parc des Princes pour la destination de son choix, qui reste encore inconnue. Malgré le mini tournoi prévu en août à Lisbonne pour terminer la campagne de Ligue des Champions, Leonardo n’a pas réussi à convaincre Cavani de poursuivre l’aventure au PSG jusqu’à cette échéance qui compte tant pour le club de la capitale. Et cette décision ferme de la part du buteur uruguayen aurait rapidement alerté le vestiaire ces derniers jours…

Neymar aurait tenté de convaincre Cavani

En effet, comme l’annonce Foot Mercato ce mardi, plusieurs joueurs du PSG auraient tenté de convaincre Edinson Cavani de changer d’avis et de continuer l’aventure en allant directement échanger avec lui. Même Neymar, dont les relations avec l’ancien Napolitain semblaient assez fraiches depuis le début de leur collaboration au PSG en 2017, aurait tout fait pour dissuader Edinson Cavani de mettre un terme aussi brutal à son aventure dans la capitale. En vain, puisque le numéro 9 parisien s’apprête bel et bien à quitter le PSG à l’issue de son contrat au mois de juin, et l’issue de ce dossier aurait déçu ses futurs ex-coéquipiers.

