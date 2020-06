Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Mourinho, BvB… Ce témoignage lourd de sens sur le dossier Meunier !

Publié le 23 juin 2020 à 20h45 par Th.B.

D’après la presse allemande, Thomas Meunier aurait déjà signé un contrat de quatre saisons avec le Borussia Dortmund. Et bien que José Mourinho ait tenté de le convaincre de rejoindre Tottenham, le latéral du PSG aurait fait son choix depuis plusieurs semaines.

Après quatre saisons passées au PSG, Thomas Meunier est sur le point de quitter le club de la capitale. En effet, son contrat expire le 30 juin prochain et il ne semble pas être en passe de le prolonger, bien au contraire. Ces derniers mois, la rumeur Borussia Dortmund a pris de l’ampleur. Sport BILD a évoqué lundi qu'un accord total entre les deux parties pour un contrat de quatre saisons. Une information qui vient confirmer celle d’ ESPN . Journaliste pour le média, Julien Laurens a révélé pourquoi Thomas Meunier a choisi de rejoindre le Borussia Dortmund plutôt que Tottenham.

« Il y a eu une tentative de José Mourinho, mais… »