Mercato - Barcelone : Arturo Vidal prévient l’un de ses prétendants !

Publié le 23 juin 2020 à 20h00 par A.C.

Arturo Vidal, annoncé sur le départ du côté du FC Barcelone, s’est exprimé au sujet de son avenir.

Il fait partie de ces joueurs utiles dans une équipe... mais qui pourrait être vendu par le FC Barcelone. Avec le départ d’Ernesto Valverde et l’arrivée de Quique Sétien sur le banc barcelonais, Arturo Vidal a vu sa situation changer du tout au tout. Il est désormais un titulaire en puissance au Barça et son temps de jeu a considérablement augmenté. Pourtant, son avenir devrait bel et bien s’écrire loin de la Catalogne. En Italie notamment, où il a déjà évolué et où Antonio Conte l’attendrait les bras ouverts à l’Inter.

« J’ai besoin d’un entraineur qui me fasse confiance »