Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Une promesse claire faite à Lautaro Martinez ?

Publié le 23 juin 2020 à 17h00 par A.C.

Les dirigeants du FC Barcelone pourraient bien être contraints de prendre leur mal en patience pour Lautaro Martinez.

Il y a encore quelques semaines, en Catalogne on se voyait déjà accueillir Lautaro Martinez au FC Barcelone, en grande pompe. Les choses se sont pourtant gâtées, depuis. Les négociations avec l’Inter n’ont pas avancé d’un pouce et désormais, le Barça semble incapable de pouvoir boucler ce transfert. Les dirigeants de l’Inter s’en frottent les mains, puisqu’ils auraient déjà prête une prolongation de contrat pour l’attaquant, qui passerait de 2,5M€ par an à 5,5M€ par an et qui pourrait voir sa clause de 111M€ augmenter.

L’Inter promet de le vendre... l’été prochain