Mercato - Real Madrid : James Rodriguez avoue avoir recalé un gros club étranger !

24 juin 2020

En perte de vitesse avec le Real Madrid, James Rodriguez a dévoilé qu’il avait tout de même refusé de rester au Bayern Munich. Il explique aussi que le club merengue a totalement bloqué ses envies de départ vers une « équipe espagnole »...

Après une excellente première saison sous les couleurs du Real Madrid, James Rodriguez a petit à petit perdu la confiance de Zinédine Zidane. En cruel manque de temps de jeu, l’ancien joueur de l’AS Monaco n’est pas parvenu à démontrer ses qualités et s’est engagé au Bayern Munich dans le cadre d’un prêt de deux ans pour retrouver des couleurs. Deux saisons très intéressantes avec le club allemand et le joueur colombien affirme même que les dirigeants bavoirs étaient prêts à mettre la main à la poche pour s’attacher ses services de manière permanente. Des envies complètement stoppées par James Rodriguez...

« je ne me sentais pas à l'aise et je n'étais pas heureux »