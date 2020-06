Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Le clan Thauvin annonce la couleur pour son avenir !

Publié le 24 juin 2020 à 9h00 par T.M.

Avec la situation économique actuelle de l’OM, un départ de Florian Thauvin cet été revient souvent sur la table. Toutefois, ce scénario ne serait en aucun cas d’actualité pour le champion du monde.

Florian Thauvin sera-t-il encore à l’OM la saison prochaine ? A en croire les propos de Jacques-Henri Eyraud, la réponse est oui. Présent au micro d’ Europe 1 ce mardi, le président phocéen a assuré : « On aura Thauvin Mandanda et Payet la saison prochaine ? Bien sûr. Notre volonté est de rester le pus compétitif possible, mais sur une base économique pérenne ». Les interrogations autour de l’avenir de l’international français étaient pourtant nombreuses. A un an de la fin de son contrat, Thauvin aurait ainsi pu être vendu afin de rapporter quelques millions d’euros à l’OM, ce qui aurait alors fait du bien aux finances phocéens. Mais on ne semble donc pas en prendre le chemin et l’entourage du champion du monde a confirmé cette tendance.

« Florian n’a aucune raison de quitter l’OM »