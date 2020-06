Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Guardiola compterait bien faire de l’ombre à Leonardo !

Publié le 24 juin 2020 à 10h45 par Th.B.

Alors que le PSG penserait à Kalidou Koulibaly pour succéder à Thiago Silva au coeur de la charnière centrale parisienne, Manchester City serait à ce jour le club le plus apte à accueillir le défenseur du Napoli.

Certes, le PSG semblait avoir clos le dossier Kalidou Koulibaly. Cependant, Thiago Silva ne prolongera finalement pas son contrat avec le club de la capitale, un accord n’ayant pas pu être trouvé entre les différentes parties. Le capitaine du PSG laissera donc un vide au sein de la charnière centrale parisienne. Afin de le combler, Leonardo scruterait le marché et surveillerait plusieurs profils dont celui de Kalidou Koulibaly. Néanmoins, le PSG ne mènerait pas la danse dans la course à la signature du roc du Napoli.

Direction Manchester City pour Kalidou Koulibaly ?