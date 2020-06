Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La prochaine destination de Thiago Silva se précise fortement !

Publié le 24 juin 2020 à 12h30 par A.C.

En fin de contrat avec le Paris Saint-Germain, Thiago Silva semble avoir les idées claires au sujet de son avenir et devrait retourner en Italie. Reste à savoir dans quel club...

Si on devrait encore voir Thiago Silva sous le maillot du Paris Saint-Germain, au moins jusqu’à la fin du mois d’aout prochain, les choses vont changer la saison prochaine. Le capitaine du PSG va en effet tirer sa révérence, huit ans après son arrivée en provenance du Milan AC. Mais quel bilan tirer de son passage ? Thiago Silva est indéniablement un défenseur talentueux, considéré comme l’un des meilleurs au monde à son poste et il a marqué l’histoire du PSG de son empreinte. Pourtant, il a beaucoup souffert, justement ou injustement, d’une image pas très flatteuse : Thiago Silva n’a jamais été ce capitaine charismatique, entrainant et fédérateur, qui aurait pu régler pas mal de problèmes internes au PSG. Ces critiques ne concernent d’ailleurs pas seulement ses prestations parisiennes, puisqu’au Brésil, il est également pointé du doigt. Thiago Silva a pourtant une chance de peut-être tout changer, avec une possible victoire en Ligue des Champions cet été...

La Fiorentina rêve de Thiago Silva...

Mais pour aller ou ensuite ? Après huit années en France, Thiago Silva pourrait retrouver l’Italie. Gianluca Di Marzio a en effet annoncé que la Fiorentina rêve d’un deuxième gros coup, après Franck Ribéry l’été dernier. Du côté de Florence on n’a d’ailleurs pas totalement démenti ces informations, concernant le capitaine du Paris Saint-Germain. « Avec Pradè (directeur sportif de la Fiorentina, ndlr), nous évaluons les opportunités du marché » a expliqué Joe Barone, dirigeant de La Viola . « C'est un joueur à forte renommée, c'est un joueur de très haut niveau, c'est tout ce qu’il y a maintenant ». Sky Sport a confirmé la tendance, assurant ce mardi que des contacts ont bel et bien eu lieu entre la Fiorentina et Thiago Silva, en vue de la saison prochaine.

...mais Thiago Silva attend un signe du Milan AC