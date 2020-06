Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une réponse rapide pour Thiago Silva et Kurzawa ?

Publié le 23 juin 2020 à 18h45 par A.C.

Toute la lumière devrait être faite sur l’avenir proche de Thiago Silva et de Layvin Kurzawa, en fin de contrat avec le Paris Saint-Germain.

Si on ne reverra plus Edinson Cavani sous le maillot du Paris Saint-Germain, la donne est différente pour certains autres coéquipiers en fin de contrat. Leonardo a en effet décidé de prolonger Layvin Kurzawa et Thiago Silva de deux mois supplémentaires, afin qu'ils participent aux phases finales de Ligue des Champions. A en croire France Football , les choses pourraient même aller beaucoup plus loin pour Kurzawa. Le média a en effet récemment annoncé que le PSG pourrait prolonger le latéral gauche de quatre saisons supplémentaires. Le principal concerné n’est pas opposé à cette idée, mais il exigerait que son salaire actuel soit doublé....

On saura cette semaine pour Kurzawa, Thiago Silva et Rico