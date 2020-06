Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Deux obstacles déjà identifiés pour Ndombele ?

Publié le 24 juin 2020 à 12h15 par A.C.

Leonardo et le Paris Saint-Germain vont devoir faire face à une forte concurrence pour Tanguy Ndombele, milieu de Tottenham très apprécié à travers l’Europe.

Le Paris Saint-Germain s’est souvent intéressé à Tanguy Ndombele, depuis son explosion à l’Olympique Lyonnais. Finalement, le milieu a préféré rejoindre Tottenham, pour une indemnité totale de 60M€. Les choses ne se sont pourtant pas passées comme prévu. L’arrivée de José Mourinho sur le banc du club londonien n’a en effet pas aidé et les deux hommes, à en croire plusieurs sources proches du dossier, n’entretiendraient pas une relation incroyable. Ainsi, Ndombélé pourrait déjà quitter les Spurs et à en croire L’Équipe , le PSG serait toujours intéressé par l’ancien de l’OL.

Le Bayern et Manchester United également dans le coup