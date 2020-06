Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Un départ colossal à 0€ prend forme... pour 2021 !

Publié le 25 juin 2020 à 4h00 par A.M.

En fin de contrat en juin 2021, Florian Thauvin ne compte pas partir cet été ce qui renforce l'idée d'un départ libre dans un an...

Interrogé par Le Phocéen , l'entourage de Florian Thauvin a confirmé qu'un départ cet été n'était pas à l'ordre du jour : « À l'heure où on parle, Florian n'a aucune raison de quitter l'OM. Son intérêt, c'est de rester à Marseille où il a tout le monde avec lui, le public, le coach, il va jouer la Champions League, il sera libre en fin d'année et il a des chances de disputer l'Euro avec les Bleus. Pourquoi prendre des risques dans ces conditions, alors que tous les voyants sont au vert pour lui ? » Une situation délicate qui place l'OM en mauvaise posture et qui confirme que Florian Thauvin pourrait partir libre dans un an comme le10sport.com vous le révélait en exclusivité. En effet, en fin de contrat en juin 2021, le Champion du monde n'a pas l'intention de prolonger comme le confient ses proches.

«On ne voit pas l'intérêt de partir»