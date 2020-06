Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Une piste de renom confirmée pour Maxime Lopez ?

Publié le 24 juin 2020 à 16h15 par La rédaction

Le FC Séville cherche à renforcer son milieu de terrain cet été. Plusieurs noms sont évoqués pour venir garnir l’entrejeu andalou, et notamment celui de Maxime Lopez qui pourrait quitter l'OM.

Cet été, le FC Séville devrait probablement laisser partir son milieu de terrain Ever Banega. Aussi la question de son remplaçant est posée. Pour venir palier le départ de l’Argentin, Monchi possède une liste de nom de joueur. Si celui d’Ivan Rakitic est souvent cité en vue d’un retour, Monchi pourrait venir faire ses emplettes en Ligue 1. En effet, le directeur sportif andalou aurait réactivé la piste Maxime Lopez. Déjà proche de rejoindre le FC Séville l’été dernier avec lequel il avait un accord, le milieu de terrain de l'OM pourrait enfin rejoindre le club espagnol. Le Rennais de Benjamin Bourigeaud serait aussi parmi les cibles du club mais la liste ne s’arrêterait pas là.

Monchi pense également à Wylan Cyprien