Mercato - Barcelone : L’échange Pjanic-Arthur sur le point d’être bouclé !

Publié le 24 juin 2020 à 13h30 par T.M.

Depuis plusieurs semaines désormais, le FC Barcelone et la Juventus discutent à propos d’un échange entre Arthur Melo et Miralem Pjanic. Et alors que ce dossier semblait impossible à boucler, cela serait finalement en train de se décanter. La fin d’un long feuilleton ?

Outre Lautaro Martinez, le FC Barcelone a une priorité priorité du côté de l’Italie : Miralem Pjanic. Aujourd’hui à la Juventus, le Bosnien est désiré par les Blaugrana pour venir renforcer l’entrejeu. Une arrivée qui est toutefois soumise à la présence d’Arthur Melo dans la balance, qui lui doit alors faire le chemin inverse. A ce sujet, Fabio Paratici, directeur sportif de la Vieille Dame, assurait dernièrement : « Nous avons souvent parlé avec Barcelone. En ce moment, nous disputons des matchs importants, nous avons donc préféré attendre que ces semaines passent. Il ne s'agit pas du 30 juin ou de dates précises, mais d'accords entre les parties et de la conviction des joueurs ». En coulisses, les discussions se tiennent, mais dernièrement, elles semblaient surtout mener à une impasse et une arrivée de Pjanic semblait s'éloigner…

« Mon idée est claire… »

Si Miralem Pjanic rêve de rejoindre le FC Barcelone, Arthur n’était dernièrement pas vraiment enclin à poser ses valises à la Juventus. Face aux rumeurs, le Brésilien n’avait pas hésité à mettre clairement les choses au point sur ses intentions, assurant alors : « Il y a toujours des rumeurs, mais mon idée est claire, la seule option qui m’intéresse est de continuer à Barcelone. Je suis sûr et tranquille. Je suis bien là-bas et je veux aussi remercier le club et le staff de leur confiance. C’est un autre motif de mon unique envie de continuer ». La position du joueur du Barça semblait donc très claire et malgré les tentatives des Blaugrana et des Bianconeri, il n’était pas proche de céder. De quoi alors remettre en question la possible arrivée de Miralem Pjanic en Catalogne. Mais ce qui semblait être un dossier classé serait finalement en train de se décanter.

Arthur change d’avis ?