Mercato - Barcelone : Nouveau rebondissement dans cette grosse opération !

Publié le 24 juin 2020 à 0h00 par Th.B.

Le FC Barcelone et la Juventus auraient trouvé un terrain d’entente pour le transfert d’Arthur Melo pour une indemnité de transfert s’élevant à 80M€. Néanmoins, le Brésilien camperait sur ses positions et n’aurait pas l’intention de plier bagage.

Après seulement deux saisons passées au FC Barcelone pour environ 70 apparitions sous la tunique blaugrana, Arthur Melo pourrait quitter le géant catalan à l’intersaison. Ces dernières semaines, un gros deal entre la Juventus et le Barça a pris de plus en plus d’ampleur dans la presse : un échange entre Miralem Pjanic et Arthur Melo. À en croire les informations divulguées par la presse britannique, ce dossier aurait pris un grand tournant ce mardi.

Arthur pas chaud et aucun accord de bouclé pour son transfert à la Juventus ?