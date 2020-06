Foot - Mercato - Barcelone

Mercato : Arthur, Pjanic... La première opération colossale de l'été sur le point d'aboutir ?

Publié le 23 juin 2020 à 18h30 par Amadou Diawara

Alors que le FC Barcelone voudrait recruter Miralem Pjanic, la Juventus réclamerait Arthur Melo en échange. Les deux clubs auraient trouvé un accord à hauteur de 80M€ pour le transfert du Brésilien, mais ce dernier ne serait toujours pas convaincu par un départ vers Turin. En ce qui concerne, Miralem Pjanic, Catalans et Bianconeri peineraient à s'entendre sur son prix.

Depuis de longues semaines, le FC Barcelone et la Juventus seraient en négociations pour échanger Miralem Pjanic et Arthur Melo. En effet, le Barça serait séduit par le milieu de terrain bosnien et souhaiterait le recruter dès cet été. Mais faute de moyens financiers suffisants, notamment à cause de la crise provoquée par le coronavirus, le club catalan serait contraint de négocier un échange. Ainsi, la Juventus souhaiterait en profiter pour récupérer Arthur Melo. Si le Barça serait ouvert à l'idée de se séparer de l'ancien de Grêmio, ce dernier ne l'entendrait pas de cette oreille. Arthur Melo ne serait pas vraiment emballé par l'idée de rejoindre la Juventus et bloquerait totalement l'opération depuis plusieurs semaines. Et ce, malgré les multiples tentatives du Barça et de la Juve pour le convaincre. Malgré tout, les deux clubs seraient parvenus à s'accorder pour le prix d'Arthur Melo.

Un transfert à 80M€ pour Arthur Melo ?

D'après les indiscrétions de Sky Sports , divulguées ce mardi, le FC Barcelone et la Juventus auraient trouvé un accord pour le transfert d'Arthur Melo. S'ils parviennent à faire entendre raison le Brésilien, les Bianconeri devraient débourser une somme proche de 80M€ pour le recruter. Comme l'a indiqué Sky Sport , Maurizio Sarri voudrait organiser son entre jeu autour d'Arthur Melo. Mais sans l'aval du joueur, le coach turinois ne pourra pas parvenir à ses fins. Alors que le milieu de 23 ans serait toujours aussi déterminé à rester à Barcelone, la Juve serait prête à mettre le prix fort pour lui convaincre de rallier sa cause. Dans cette optique, la direction transalpine lui aurait déjà formulé une offre à hauteur de 5M€ par an. Reste à savoir si cela sera suffisant pour lui faire entendre raison.

Le Barça et la Juve en total désaccord pour Miralem Pjanic ?