Mercato - PSG : Le dossier Lucas Hernandez se complique pour Leonardo...

Publié le 23 juin 2020 à 17h30 par Arthur Montagne

Priorité de Leonardo ces derniers jours pour remplacer Thiago Silva, Lucas Hernandez semble toutefois s'éloigner du PSG. Le Champion du monde semble petit à petit faire machine arrière concernant ses velléités de départ.

Avec les départs de Thiago Silva et de Tanguy Kouassi, Leonardo s'est lancé un nouveau chantier, à savoir dénicher un nouveau défenseur central. Dans cette optique, La Cadena SER révélait il y a une semaine l'intérêt du PSG pour Lucas Hernandez. Auteur d'une première saison poussive au Bayern Munich un an après son arrivée en Bavière pour 80M€, le Champion du monde serait même la priorité parisienne. Toutefois, Hasan Salihamidzic, directeur sportif des Champions d'Allemagne, a récemment affiché sa volonté de conserver son défenseur : « Nous sommes convaincus de ses points forts et sommes entièrement derrière lui. Je suis sûr qu'il sera toujours très précieux pour notre équipe. » Mais la fermeté du Bayern Munich n'est plus le seul obstacle dans ce dossier.

L'intervention de Deschamps...

En effet, visiblement tenté à première vue par le challenge parisien, Lucas Hernandez aurait revu ses plans. Comme le10sport.com vous le révèle en exclusivité, l'ancien joueur de l'Atlético de Madrid a demandé conseil à son entourage et notamment à Didier Deschamps. Les internationaux français sont nombreux à demander un avis au sélectionneur des Bleus en ce qui concerne leur avenir en club. Olivier Giroud l'avait d'ailleurs fait. Et dans le cas de Lucas Hernandez, Didier Deschamps lui aurait vivement conseillé de ne pas quitter le Bayern Munich seulement un an après son arrivée. Le patron de l'équipe de France semble convaincu que le natif de Marseille peut s'imposer en Bavière. Et sans qu'il soit définitif, l'avis de Didier Deschamps va forcément peser lourd dans l'esprit de Lucas Hernandez à un an de l'Euro.

