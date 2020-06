Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : PSG, Juventus… Le prochain défi de Zidane déjà identifié ?

Publié le 23 juin 2020 à 16h30 par T.M.

Selon les informations du 10 Sport, le PSG et la Juventus pensent à Zinedine Zidane pour venir s’asseoir sur le banc de touche à l’avenir. Mais c’est finalement un autre challenge qui pourrait bien attendre l’entraîneur du Real Madrid à l’avenir.

Sous contrat jusqu’en 2022, Zinedine Zidane est actuellement aux commandes au Real Madrid. Mais le restera-t-il encore longtemps ? Déjà parti une première fois de la Casa Blanca, le Français pourrait à nouveau faire ses valises. En effet, de l’autre côté des Pyrénées, l’avenir de Zizou ne serait pas si assuré que cela. Cette saison, l’entraîneur des Merengue a d’ailleurs déjà sauvé sa tête une première fois alors que l’ombre d’un retour de José Mourinho planait au-dessus du Bernabeu. Zidane a ainsi réussi à sauver son poste, mais à la fin de la saison, Florentino Pérez pourrait bien prendre une décision radicale. Il y a quelques jours, la presse espagnole assurait, en effet, qu’en cas de saison blanche, Zinedine Zidane pourrait être remercié par le président du Real Madrid. Ce qui pourrait alors ouvrir de nouvelles portes au technicien de 48 ans.

Le PSG ? La Juventus ?

Fort de ses 3 titres consécutifs en Ligue des Champions avec le Real Madrid, Zinedine Zidane est désormais considéré comme l’un des meilleurs entraîneurs du monde. Forcément, cela attire les intérêts. En avril, Le 10 Sport vous révélait notamment que la Juventus multipliait les contacts en coulisses dans l’optique de convaincre le Madrilène. Zidane pourrait alors faire son retour dans le Piémont, après avoir porté les couleurs turinoises en tant que joueur entre 1996 et 2001. Et si Zizou venait finalement s’imposer dans son pays, la France ? Toujours selon nos informations, dans les hautes sphères du PSG du côté de Doha, Zinedine Zidane est un nom qui fait rêver. Et dans l’entourage de l’entraîneur du Real Madrid, on pousse pour le voir à la place de Thomas Tuchel puisque son conseiller, Alain Migliaccio aurait validé cette arrivée au PSG d’un point économique, mais aussi sportif.

